فاوتشى ينفى مزاعم الحصانة المطلقة لمن تناولوا لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - رفض كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، الدكتور أنتونى فاوتشى، الخميس، ادعاء السناتور الجمهورى راند بول، بأن الناس ليسوا معرضين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 بعد تعافيهم منه أو تطعيمهم حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وفى جدال ساخن، خلال جلسة استماع فى مجلس الشيوخ، حول جهود الاستجابة لتفشى الفيروس فى الولايات المتحدة، قال بول لفاوتشى إن الأمريكيين لا يجب عليهم ارتداء أقنعة بعد التطعيم لأن هناك "فرصة بنسبة صفر بالمئة تقريبا" لأن يصابوا بـكوفيد-19.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكى، وهو طبيب، خلال جلسة استماع للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات فى مجلس الشيوخ، مخاطبا فاوتشى: "لقد تم تطعيمك وأنت تتجول بقناعين للاستعراض".

وأضاف بول أن احتمال إصابة فاوتشى بات يقارب الصفر، وسأله "أنت تخبر الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح ولديهم مناعة بارتداء أقنعة، وتتحدى كل ما نعرفه عن المناعة من خلال إخبار الأشخاص الذين تلقوا تطعيمات، بارتداء أقنعة، أليس هذا مسرحيا"؟

ورد فاوتشى بالقول: "ها نحن نعود إلى المسرح مرة أخرى، وأضاف "هل يمكننى فقط أن أصرح للسجل فقط أن الأقنعة ليست مسرحا"، وقال: "أنا لا أتفق معك أبدا."