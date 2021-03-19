بعد ترحيل مواطن.. كوريا الشمالية تعلن قطع العلاقات مع ماليزيا وتتوعد أمريكا

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، فى بيان نقلته "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية فى البلاد، إن "السلطات الماليزية ارتكبت عملا إجراميا غير مقبول" من خلال "بيعها مواطنا كوريا بريء وطرده للولايات المتحدة".
واعتبرت الوزارة أن هذا "الحادث الصادم يمثل نتيجة مباشرة للمؤامرة الناجمة عن الأعمال العدائية البشعة للولايات المتحدة من أجل عزل وقمع جمهورية كوريا".
وذكرت الوزارة أنها "تعلن فى ظل الأوضاع المتشكلة القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا"، التى اتهمتها بارتكاب "عمل عدائي" ضد كوريا الشمالى والرضوخ العبودى لضغوط الولايات المتحدة".
كما وصفت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بـ"المتآمر وراء الكواليس والمسؤول الأساسى عن الحادث"، مشددة على أنها "ستدفع الثمن المناسب".
وأصدرت السلطات القضائية الماليزية، يوم 17 مارس، قرارا ينص على ترحيل مواطن من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة فى ظل اتهامه بخرق العقوبات الأممية على بيونغ يانغ من خلال غسل الأموال توريد سلع كمالية إلى بلاده.
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