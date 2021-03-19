مجلس الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين ويليام بيرنز مديرا لـ CIA

جدة - نرمين السيد - وصوت مجلس الشيوخ لصالح تعيين بيرنز بالإجماع. ومن المتوقع أن يؤدى بيرنز اليمين فى وقت قريب. جدير بالذكر أن ويليام بيرنز دبلوماسى مخضرم، عمل فى وزارة الخارجية الأمريكية خلال 33 عاما وهو مختص بشؤون روسيا والشرق الأوسط. وكان بيرنز نائبا لوزير الخارجية الأمريكى خلال الفترة بين 2011 و2014.

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