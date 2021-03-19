سقوط صواريخ من سوريا داخل الأراضي التركية وأنقرة ترد

أصابت صواريخ أُطلقت من مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية في سوريا منطقةً حدودية في جنوب تركيا من دون أن تتسبب في إصابات أو أضرار، على ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.
وسقطت الصواريخ في حقل خال في إقليم كيليس الحدودي، بحسب ما قالت الوزارة، مضيفة أن تركيا "بعثت إشعارا" لروسيا تطلب فيه "وقف إطلاق النار" ومشيرة إلى أن "اهدافا محددة قد تم ضربها على الفور ردا على ذلك".
كذلك، وضعت أنقرة قواتها في المنطقة في حالة تأهب.
وفي مارس الماضي، اتفقت تركيا وروسيا على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا لمنع التصعيد بعد مقتل 36 جنديا تركيًا في هجوم شنه الجيش السوري بدعم من روسيا.
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