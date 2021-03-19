السعودية تدين التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، قال المندوب الدائم للمملكة فى الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، فى كلمة أمام الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان اليوم: "إن البند السابع هو بند رئيسى ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ولن تقبل المملكة مطلقاً تهميش هذا البند"، معرباً عن الأسف لاستمرار مقاطعة بعض الدول للبند السابع الذى يعنى بحالة حقوق الإنسان فى فلسطين.

وأكد الواصل أهمية القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، والتمسك بمبادرة السلام العربية التى اقترحتها المملكة وتبنتها الدول العربية عام 2002، والتى تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربى السورى المحتل.

وشدد على استمرار المملكة فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية ودعمها الكامل لكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى فلسطين المحتلة.