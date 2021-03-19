وفاة 19 شخصا بعد تناولهم لحم سلحفاة بحرية

توفي 19 شخصا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، في مدغشقر نتيجة تسمم غذائي بعد استهلاكهم لحم سلحفاة بحرية، وهو حيوان محميّ.
وأودع منذ الاثنين 34 شخصا مستشفى فوتوماندري في شرق الجزيرة، توفي عشرة منهم، وفق ما أعلنت وكالة مراقبة الأمن الصحي والغذائي من دون أن تكشف إن كان بين الضحايا أطفال.
وتوفي تسعة أطفال آخرين في منازلهم بعد استهلاكهم لحم السلحفاة نفسها، وفق حاكم المنطقة.
وتوصي سلطات الجزيرة الصحيّة بشدّة بعدم تناول لحم السلحفاة البحرية و24 نوعا بحريا آخر خلال موسم الحرّ.
وتتغذى السلحفاة على أعشاب بحرية تجعل لحمها مسموما لمن يتناوله بين نوفمبر ومارس.
نتيجة ذلك، تتعرض سنويا نحو خمسين عائلة إلى التسمم ويموت البعض في المناطق الساحلية لمدغشقر.
في يناير 2018، توفي ثمانية أشخاص نتيجة تسمم في شمال البلاد، وتوفي ثمانية آخرون في الشهر السابق.
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