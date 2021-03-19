استعلم عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وموعد إيداع مستحقات الضمان الاجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب وموعد إيداع المستحقات في حسابات مستحقي الضمان الاجتماعي، والذي يعد من أهم أنواع الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للأشخاص أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة والمتفوقين عن العمل والغير تحصلين على اعمل والنساء الأرامل والمطلقات والأسر التي ليس لها عائل، وذلك من أجل تحقيق حياة كريمة بعيد عن العوز والفقر لجميع المواطنين بالمملكة، وتتم صرف هذه المنحة بصفة سنوية للأشخاص المستفيدين منها في كافة أنحاء المملكة، وتتم قبول طلبات الأشخاص الراغبين فى المساعدات الخاصة بالضمان الاجتماعي إذا توافرت يكفيهم كافة الشروط الموضوعة لهذه المنحة، وهنا سوف تخبرك عزيزي القارئ عن كيفية وطريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة باستخدام رقم الطلب الخاص بك وذلك من خلال السطور القليلة المقبلة.

ولكي يستطيع المواطن الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وموعد صرفها يجب اتباع الخطوات التالية:

أدخل على موقع وزارة العمل السعودية

اختر أيقونة المساعدة المقطوعة.

اختر والاستعلام عن المساعدة.

أدخل اسمك كاملا ورقم الطلب الخاص بك.

أدخل رقم هويتك الوطنية.

اضغط على أيقونة الاستعلام.

تأكد من إدخال لجميع البيانات بشكل صحيح، ومن ثم ستظهر لك كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، ومواعيد صرف مبلغ المساعدة.

وضعت وزارة العمل العديد من الضوابط التي يجب أن تتوافر في كافة الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي، ويجب أن تتوافر كافة الشروط دون استثناء أي شرط منهم، وتلك الضوابط هي كالتالي: