موعد اختبارات البلاك بورد السعودي ورابط seu.edu.sa للاختبارات النهائية جامعة الملك عبد العزيز

اختبارات البلاك بورد التي يتابع طلاب الجامعات السعودية الدخول عليها مع هيئة التدريس في الفترات الأخيرة، ويبحث الطلاب عن التعرف على مواعيد الاختبارات النهائية لجامعة الملك عبد العزيز وكيفية التسجيل فيها، وذلك بعد إعلان إدارة الجامعة أن الاختبار النهائي 1440 سيكون هذا العام بشكل إلكتروني ويتم عبر الدخول والتسجيل عبر رابط المنصة الرسمي.

المنصات الإلكترونية السعودية

منصة بلاك بورد الإلكترونية

هو نظام إلكتروني تعليمي تتم التعامل والتواصل الإلكتروني به لسلامة العملية التعليمية وإتمامها بعد جائحة كرونا، وهو نظام إلكتروني يساعد في بناء خبرة تعليمية متميزة عبر الدخول للفصل الافتراضي والمكاتب والأماكن الافتراضية للاجتماع، ولا يتم التعامل مع جموع الطلاب في نفس الوقت حيث يتيح النظام الإلكتروني الالتقاء مع الطالب والمعلم منفردين، وذلك بطريقة سهلة من خلال الهاتف النقال بخاصية الأندرويد والبلاك بيري والأي فون.

موعد الاختبارات النهائية

أعلنت جامعة الملك فهد عن الموعد المقرر للاختبارات النهائية للطلاب لعام 1440 وذلك لكل من طلاب الانتساب وطلاب التعليم عن بعد، وذلك ابتداء من 28 شعبان 1441 وحتى 10 رمضان 1440 عبر البلاك بورد، حيث قررت الجامعة أن تكون جميع الامتحانات هذا العام إلكترونية عبر نظام البلاك بورد، كما أعلنت الجامعة أن الطلاب الذين لديهم اختبارات غير مكتملة بديلة AT-IC يتم تحديد موعدها عبر جدول امتحانات صفحة العمادة للقبول والتسجيل ثم يقوم بالدخول على البلاك بورد بموعد للامتحانات المقررة للجميع.

يقوم الطالب بالتسجيل في الاختبارات الخاصة به ويتم تحديدها مسبقا (طلاب أو طالبات – انتساب أو تعليم عن بعد – بكالوريوس أو دبلوم – جدة أو رابغ). يقوم الطالب بتسجيل الدخول السريع على صفحة عمادة القبول والتسجيل. ويتم الدخول على نظام البلاك بورد لاختبارات الجامعة. يقوم الطالب بكتابة جميع البيانات المطلوبة واتباع جميع الخطوات.

التسجيل بالاختبارات النهائية