البرازيل تسجل أكثر من 86 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 86.982، ليصل العدد الإجمالى إلى 11.780.820 حالة.

وشهدت البرازيل فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وبلغ هذا المؤشر يوم 16 مارس 83.926 حالة، وفى 17 مارس 90.303، ما يمثل حصيلة قياسية.