التسجيل في الجامعات السعودية 1443.. تعرف على المواعيد والشروط والأوراق المطلوبة

التسجيل في الجامعات السعودية من أهم الموضوعات التي يزداد عليها البحث، نظرًا إلى أهمية المرحلة الجامعية والتي تتضح من خلال اهتمام المملكة العربية السعودية بإنشاء عدد كبير من الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة التي تساعد في توفير خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل ومواكبة متطلباته.

مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية 1443

من المتعارف عليه أن الجامعات السعودية تقوم بالإعلان عن مواعيد تسجيل الطلاب بعد انتهاء اختبارات الثانوية العامة، مع العلم أن مواعيد التقديم تختلف من جامعة إلى أخرى.

لم تعلن أيًا من الجامعات عن مواعيد التسجيل بها حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن كافة المواعيد في غضون الفترة القليلة القادمة.

شروط التسجيل في الجامعات السعودية

تحدد كل جامعة الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات الموجودة بها، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم النظر في ملفات الطلاب غير مستوفيين الشروط، والتي تتمثل في التالي:

عدم مرور أكثر من خمس أعوام على الحصول على شهادة الثانوية العامة.

اجتياز الطالب اختبار القدرات والامتحان التحصيلي.

حصول الطالب على النسبة الموزونة في التخصص الذي يريد الالتحاق به.

في حالة أن الطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة من أب غير سعودي وأم سعودية، يتم معاملته على أنه مواطن سعودي الجنسية.

في حالة الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة، يجب اعتمادها والتصديق عليها من قبل وزارة التعليم السعودية.

لقبول أوراق المتقدم الغير سعودي، يجب أن يكون ضمن الـ 5% التي تقبلهم الجامعات من الطلاب الأجانب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعات المملكة

في حالة الموافقة المبدئية على الطالب المستوفي لشروط الالتحاق بإحدى الجامعات، واجتيازه اختبار القدرات للتأكد من أنه مؤهل للالتحاق بالتخصصات المتنوعة، عليه تقديم بعض الأوراق إلكترونيًا لاستكمال عملية التقديم، والتي تتمثل في التالي:

أصل شهادة الثانوية العامة.

تصريح الإقامة أو بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة تفيد باجتياز امتحان اللغة الانجليزية.

تقديم صور شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء للطالب.

سداد المصروفات الجامعية وتقديم الإيصال.

ترجمة شهادة الثانوية العامة وكافة الأوراق الأخرى، في حالة إذا كان الطالب أجنبي.

إذا كان الطالب أجنبي ويرغب في الالتحاق بقسم اللغة العربية، عليه تقديم شهادة تثبت إجادته للغة العربية.

نصائح تساعد في اختيار التخصص الملائم

هناك بعض النصائح والإرشادات التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار التخصص الجامعي، والتي من أبرزها ما يلي: