برنامج نظام نور برقم الهوية ١٤٤٢ noorresults استخراج النتائج من حساب ولي الأمر

ننشر رابط نظام نور المركزي لحين تفعيل رابط برنامج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ١٤٤٢ noorresults لاستخراج نتائج الطلاب بالهوية الوطنية فقط من حساب نظام نور ولي الأمر الحساب الشخصي، حيث استخراج شهادات الطلاب بمراحل التعليم العام عن طريق الدخول إلى مستخدم موقع نور لولي الأمر أو من حساب الطالب أو الطالبة، وفي الوقت الحالي يتم استخراج إشعارات الفترات “درجات أعمال السنة” لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك وفق الخطة الزمنية لأعمال الاختبارات وإخراج النتائج في نظام نور المركزي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط نظام نور الرئيسي للاستعلام عن إشعار الفترات.

برنامج نظام نور برقم الهوية

بعد أن تم تفعيل نظام نور برقم السجل المدني أو موقع نور بالهوية الوطنية لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، فقد تم تعطيل الرابط الرسمي لدخول برنامج نور بالهوية فقط من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تفعيل نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري في الأوقات الخاصة باستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

ووفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التعليم عام فيما يتعلق بأعمال الاختبارات وإخراج نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور لنتائج الطلاب 1442، فمن المقرر أن يتم اكتمال إدخال معايير التقويم المستمر الفترة الثالثة لأول وثاني ابتدائي.

واكتمال إدخال الدرجات الخاصة بأعمال السنة للمواد التحريرية ومواد التقويم المستمر الفترة الأولى للمرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائية “من الصف الثالث وحتى السادس”، والبدء في تسليم الإشعارات اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 27 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 11 مارس 2021م.

استخراج نتائج الطلاب في نظام نور المركزي

أعلنت بعض المدارس بمراحل التعليم العام المتوسطة والابتدائية عن إتاحة دخول نظام نور لولي الأمر للإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني الفترة الثالثة عن طريق التوجه مباشرةً إلى موقع برنامج نور المركزي واتباع الخطوات التالية:

دخول نظام نور ولي الأمر من خلال اتباع رابط ( noor.moe.gov.sa ) الرسمي.

) الرسمي. من القائمة الرئيسية قم بالنقر على “تقارير”.

النقر على “إشعار الفترات”.

النقر على “إشعار فترات أعمال السنة.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

اختيار الفترة الثالثة.

النقر على أيقونة “ابحث”.

إعادة ضبط اسم المستخدم وكلمة السر في نظام نور

في حال نسيان بيانات دخول نظام نور ولي الأمر، فيجب القيام بالنقر على أيقونة “هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم” من الشاشة الرئيسية في نظام نور التعليمي، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة للتحقق وإكمال باقي الخطوات التي يمكنكم التعرف عليها من خلال الفيديو التوضيحي المرفق (من اللابتوب أو من الجوال) التالي:

كما يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ وفق فترات التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1443هـ، ومن يرغب في الحصول على استمارة الفحص الطبي أو الحصول على رابط دخول منصة مدرستي التعليمية يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي 1442 المرفق.

خطوات استخراج نتائج الطلاب 1442

يتم استخراج نتائج الطلاب في نظام نور المركزي لولي الأمر عن طريق الدخول إلى حساب ولي الأمر بتعبئة البيانات المطلوبة للدخول “اسم المستخدم – كلمة المرور” ورمز التحقق ثم النقر على تسجيل الدخول، ومن القائمة الرئيسية قم بالنقر على “التقارير”.

ومن كشوف الدرجات قم بالنقر على خيار “كشف درجات أعمال السنة، ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم النقر على أيقونة بحث، وسيتم عرض إشعار الفترات للطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ.

ومن يرغب في دخول موقع نور للنتائج ١٤٤٢ للإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1442، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع ثقفني، مع تمنياتنا لكافة الطلاب والطالبات بالنجاح والتوفيق.

نظام نور ولي الأمر لتسجيل الطلاب

بدأ نظام نور التعليمي في استقبال طلبات التسجيل للطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات ومن أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يجري بها مفاضلة اعتباراً من تاريخ 14 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 26 فبراير 2021م، ويتم تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي لعام 1443 الدراسي من حساب نظام نور لولي الأمر باتباع الرابط الرسمي المرفق.