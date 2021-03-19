دوري أبطال أوروبا 2021 لدور ربع النهائي سيشهد مواجهات قوية محتملة بعد تأهل الثمانية الكبار إلى دور ربع النهائي، وتقام اليوم الجمعة الموافق 19 مارس قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 في سويسرا كما أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتجرى القرعة بين الأندية الثمانية المتأهلة بايرن ميونخ، ليفربول، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، بروسيا دورتموند، تشيلسي، بورتو، مانشيستر سيتي.

دوري أبطال أوروبا 2021 نتائج دور ال 16

تغلب بايرن ميونخ بطل النسخة السابقة على لاتسيو بستة أهداف مقابل هدفين في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما تمكن ليفربول الإنجليزي من الفوز على لايبزيج بهدفين دون رد ليسجل تأهله إلى دور ربع النهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

باريس سان جيرمان بطل دور ال16 تمكن من إقصاء العملاق الإسباني برشلونة بعد الفوز بنتيجة 5 أهداف إلى هدفين، بينما تأهل مانشستر سيتي على حساب بوروسيا مونشنغلادباخ بعد الفوز بهدفين في مباراة الإياب. وتمكن ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا بالبطولة من الفوز على أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب دور الستة عشر.

نجح تشيلسي من التغلب على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف في مجموع اللقائين وسط مفاجأة من مشجعي الفريق الإسباني متصدر ترتيب الدوري الإسباني، وتأهل بروسيا دورتموند بعد تفوقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على إشبيلية، بينما بورتو من التأهل على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد التعادل الإيجابي بأربعة أهداف من خسارة على أرضه 2:1 ثم الفوز في إيطاليا 3:2.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 دور ربع النهائي

يتم إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 يوم الجمعة الموافق 19 مارس في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. وتقام في مدينة نيون السويسرية مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم تزامنا مع إجراء قرعة الدوري الأوروبي 2021.