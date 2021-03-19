مصر.. الموت يغيّب مخرج "الكاميرا الخفية" رائد لبيب

أفادت مواقع إعلامية مصرية، بوفاة المخرج رائد لبيب، الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وحسبما ذكر موقع "اليوم السابع"، فقد تدهورت حالة المخرج الراحل الصحية، وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، حيث توفي صباح الجمعة.

ومن جانبها ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن عائلة المخرج الشهير بأعماله الكوميدية وخصوصا "الكاميرا الخفية" مع الفنان الراحل إبراهيم نصر، تتابع الإجراءات الخاصة بالدفن.

وكان المخرج الراحل قد كشف في فبراير الفائت عن إصابته بالسرطان، وذلك من خلال صفحته الشخصية على "فيسبوك" وفق ما ذكر "اليوم السابع".

وتميزت أعمال الراحل بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، علما أنه بدأ مسيرته الفنية في أواخر سبعينيات القرن الماضي من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977.

وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، لتتوالى بعدها أعماله والتي من أبرزها "هند والدكتور نعمان"، و"نص أنا نص هو"، كما أخرج برنامج المقالب "الكاميرا الخفية" مع الفنان إبراهيم نصر.