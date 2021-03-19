بتصويت متقارب.. الشيوخ الأمريكى يقر تعيين بيسيرا وزيرا للصحة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، جاء التصويت بنتيجة متقاربة، حيث صوت 50 من أعضاء الشيوخ لصالح تعيين بيسيرا فى منصبه وزيرًا للصحة، مقابل 49 رفضوا تعيينه.

ويعد بيسيرا أول شخص من أصل لاتينى يشغل هذا المنصب الرئيسى فى خضم جائحة "كوفيد-19"، التى أودت بحياة أكثر من 530 ألف شخص فى الولايات المتحدة، بينما ينتقد أعضاء الحزب الجمهورى افتقاره إلى الخبرة الطبية، ويعتبرونه تقدميًا إلى حد كبير.

وكان مجلس الشيوخ وافق فى أول جلسته، أمس، على تعيين ويليام بيرنز فى منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سى آى إيه"، والذى عمل دبلوماسيًا على مدار 33 عامًا، وشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى موسكو.