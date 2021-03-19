مقتل 13 عنصرا فى قوات الأمن المكسيكية بكمين لمسلحين

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأمن التابعة لولاية مكسيكو، فى بيان نشرته الخميس عبر "تويتر": "وقعت قافلة مشتركة لوزارة الأمن وادعاء ولاية مكسيكو فى كمين نصبته عصابة إجرامية فى منطقة ليانو-غراندى ببلدية كواتابيك-أريناس". وأضاف البيان: "فى الوقت الحالى تتوفر لدينا معلومات تفيد بمقتل 8 عناصر فى وزارة الأمن و5 فى الادعاء".

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