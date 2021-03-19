المرصد: 75 غارة على داعش فى البادية السورية

جدة - نرمين السيد - شنت الطائرات الحربية الروسية 76 غارة جوية على معاقل داعش فى البادية السورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بالتزامن مع عمليات تمشيط واسعة أجرتها قوات الجيش السورى فى بادية حماة وحمص والرقة، وصولاً إلى الحدود الإدارية مع حلب.





ووفقًا للمرصد السورى لحقوق الإنسان فى سوريا، تواصل قوات الجيش السورى حملة التمشيط ضد خلايا تنظيم داعش فى بادية الميادين بريف دير الزور، وذلك لليوم الثانى على التوالى، بغطاء جوى من الطائرات المروحية والغارات الروسية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السورى أشار فى بيان سابق يوم 16 مارس الجارى، إلى استمرار القصف الجوى على البادية السورية، حيث تقوم طائرات حربية روسية بشن غارات مكثفة على سلسلة جبال البشرى الواقعة عند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة، مستهدفة أوكار تنظيم داعش الإرهابى فى الكهوف والمغر المنتشرة بالمنطقة.

استهدفت الغارات مناطق يتحصن بها عناصر داعش الإرهابى فى محيط أثريا والرهجان بريف حماة الشرقى، وبادية معدان بريف الرقة، وسلسلة جبال البشرى ومناطق أخرى ضمن مثلث "حلب ـ حماة ـ الرقة"، ومواقع فى الريف الشرقى لحمص ضمن بادية تدمر والسخنة.

وأسفرت الضربات الجوية عن القضاء على 13 قتيلاً من تنظيم داعش، وتدمير آلياته، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة وتدمير أجزاء كبيرة من كهوف ومغر فى المناطق المذكورة.