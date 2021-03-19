الهند تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا اليومية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فرضت الهند قيودًا جديدة للحد من انتشار الوباء فى الولايات الأكثر إصابة بالعدوى، ومن بينها ماهراشترا.

وبلغت حصيلة الإصابات فى الهند 11.51 مليون إصابة مؤكدة منذ بدء الجائحة، وهى ثالث أعلى حصيلة فى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

كما كشفت بيانات وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة الوفيات بواقع 154 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الوباء إلى 159.370 حالة.