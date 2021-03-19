جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فرضت الهند قيودًا جديدة للحد من انتشار الوباء فى الولايات الأكثر إصابة بالعدوى، ومن بينها ماهراشترا.
وبلغت حصيلة الإصابات فى الهند 11.51 مليون إصابة مؤكدة منذ بدء الجائحة، وهى ثالث أعلى حصيلة فى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
كما كشفت بيانات وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة الوفيات بواقع 154 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الوباء إلى 159.370 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا اليومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.