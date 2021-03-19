الأمن الداخلى تعلن تمديد إغلاق الحدود بين أمريكا والمكسيك

وفى تغريدة عبر موقعها الرسمى على "تويتر"، اليوم الجمعة، قالت وزارة الأمن الداخلى: "للحيلولة دون المزيد من انتشار فيروس كورونا، وبالتنسيق مع شركائنا فى كندا والمكسيك، سوف تمدد الولايات المتحدة القيود على حركة السفر غير الضرورى عبر حدودنا حتى يوم 21 أبريل المقبل، مع ضمان استمرار تدفق التجارة وحركة السفر الضرورية".
وأضافت الوزارة الأمريكية: "من واقع الاطلاع على ضوابط العلم والصحة العامة، سوف نعمل مع شركائنا على تحديد نهج لتخفيف القيود، عندما تسمح الظروف، فيما تأتى حماية مواطنينا من كوفيد 19 على رأس أولوياتنا".
وعلى الجانب الآخر، أكدت وزارة الخارجية المكسيكية عبر "تويتر"، ما أوردته وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، لافتة إلى أن المكسيك ستعمل كذلك على تطبيق قيود على حركة السفر البرى بالنسبة للأنشطة غير الضرورية على حدودها الشمالية والجنوبية اعتبارًا من اليوم الجمعة، فى إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
يذكر أنه يجرى تجديد الإجراءات الاحترازية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك شهريًا، كما تتم تلك الإجراءات عامها الأول بعد غد الأحد، وذلك منذ بدء جائحة كورونا.
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