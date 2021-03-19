روسيا تعلن تعزيز أسطولها البحرى بثلاث غواصات نووية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" أكد إيفمينوف، أن الغواصة النووية المخصصة للمهمات الاستراتيجية "كنياز أوليج"، بالإضافة إلى الغواصتين "كازان" و"نوفوسيبيرسك"، ستدخل الخدمة بنهاية 2021، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
وأشارت الشبكة إلى أن الأسطول البحرى الروسى كان تسلم أول غواصة خاصة بالمهمات الاستراتيجية من نوع "كنياز أوليج" فى يونيو من العام الماضى، وهى مزودة بـ16 صاروخًا باليستيًا من نوع "بولافا".
وتأتى الخطوة الروسية فى إطار توتر كبير للعلاقات بين موسكو والحكومات الغربية إلى جانب واشنطن، فيما تتهم روسيا حلفائها فى شمال الأطلسى بإجراء تدريبات عسكرية استفزازية قرب الحدود الروسية.
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