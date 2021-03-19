نتنياهو: اتفاقيات ننتظر توقيع اتفاقيات مع 4 دول عربية

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع قناة "i24 news"، اعتبر نتنياهو أن تغييرًا واسعًا يحدث فى منطقة الشرق الأوسط بسبب نهضة قوتين إيران وإسرائيل، قائلاً إن "نهضة إسرائيل تتحقق تحت السياسة التى عملت من أجلها لسنوات كرئيس للوزراء عبر تعزيز الاقتصاد وتعزيز إسرائيل استخباراتيًا وتكنولوجيًا".

كما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى أن تلك السياسة "عززت إسرائيل دبلوماسيًا، لأن كل الدول باتت نسعى للحصول على تكنولوجيتنا أمام تهديدات إيران".

وأشار نتنياهو إلى أنه يقود حملة عالمية ضد حصول إيران على السلاح النووى، مضيفًا أن هذا "قرب إلينا الكثير من الدول العربية لأنهم مهددون من إيران".

وأوضح نتنياهو أن "95% من تهديدات إسرائيل تأتى من إيران، وحزب الله من دون إيران قابل للانهيار، وأنا أوضحت أنه علينا أن نمنعها من الحصول على السلاح النووى، وإيران تعرف من سينتصر"، فى إشاره إلى تأكده من انتصاره على إيران.