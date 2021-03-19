رئيس تنزانيا الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة فى تنزانيا إن نائبة الرئيس الراحل سامية حسن، ستؤدى اليمين الدستورية، اليوم الجمعة، رئيسة للبلاد، ما يعد خطوة تاريخية تجعل منها أول امرأة تتولى رئاسة البلد الواقع فى شرق إفريقيا.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، جاء تولى سامية حسن للمنصب بعد إعلان وفاة الرئيس الراحل جون ماجوفولى، عن عمر يناهز 61 عامًا، الأربعاء الماضى، بسبب مرض فى القلب، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على آخر ظهور علنى له. وفى تغريدة عبر "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، كتب متحدث الحكومة التنزانية حسن عباسى، إن نائبة الرئيس، التى تبلغ 61 عامًا، ستؤدى اليمين فى العاشرة صباحا بالتوقيت المحلى لتنزانيا. وبمقتضى الدستور التنزانى، يجب أن تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماجوفولى، والتى تبلغ خمس سنوات، بدأت العام الماضى بعد فوزه بولاية ثانية.

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