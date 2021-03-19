الاتحاد الأوروبى يؤكد ضرورة خروج المرتزقة وحظر توريد السلاح إلى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكد الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، على ضرورة خروج المرتزقة من الأراضى الليبية، قائلاً إن خروج المرتزقة من ليبيا هو جزء أساسى وأصيل فى مسار الحل السياسى المستدام، والذى بدأ قبل أشهر فى جنيف، برعاية الأمم المتحدة ودول الجوار الليبى.





وحسبما أفادت قناة "العربية" فى أنباء عاجلة، شدد الاتحاد الأوروبى فى بيانه، اليوم، على أن الالتزام بحظر توريد السلاح إلى ليبيا أمر حيوى لتطبيق الحل السياسى. وكان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أدى اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الليبية المؤقتة، منتصف مارس الجارى، وذلك فى إطار مسار الحل السياسى الذى تم إقراره فى جينيف.

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