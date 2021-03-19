تبادل إطلاق الصواريخ على الحدود بين سوريا وتركيا

قالت وزارة الدفاع التركية، إن صواريخ أطلقت من مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية، أصابت منطقة حدودية في جنوب تركيا، دون أن تتسبب في إصابات أو أضرار.

وأوضحت الوزارة على حسابها على تويتر، أن الصواريخ سقطت في حقل خال في إقليم كيليس الحدودي، مضيفة أن أنقرة بعثت إشعارا لموسكو تطلب فيه وقف إطلاق النار. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها ضربت أهدافا محددة على الفور ردا على ذلك.

وقالت مراسلتنا من القامشلي، إن وزارة الدفاع التركية نشرت أنه تم استهداف نقاط لوحدات حماية الشعب الكردية في مدن الشمال السوري بعد إطلاق الصواريخ.

وأضافت “ليست هناك مصادر رسمية تؤكد أنه تم استهداف الجيش التركي داخل أراضيه، ولكن عندما يتم استهداف نقاط ومواقع للفصائل المسلحة والجيش التركي من قبل القوات الروسية والجيش السوري، فإنه يتم الرد مباشرة من جانب الجيش التركي”.

وأوضحت، أن الشريط الحدودي ينتشر فيه أكثر من 10 نقاط للجيش السوري، لكن لا يوجد نقاط لقوات حماية الشعب على الشريط الحدودي مع تركيا.