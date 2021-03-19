موعد نزول التأهيل الشامل 1442 اعرف مواعيد صرف راتب التأهيل شهر مارس/شعبان وكم الرواتب حسب الإعاقة

نتابع معكم موعد نزول التأهيل الشامل 1442 حيث يتساءل العديد من المواطنين والمواطنات هل نزل راتب التأهيل الشامل اليوم 1442 ولذا نوافيكم بالموعد الرسمي لصرف راتب التأهيل المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتبر مواعيد التأهيل الشامل أحد أهم عمليات البحث الشهرية للكثيرين، فهي إعانة مالية شهرية للمستحقين ذوى الإعاقة، ويتم توفير خدمة الاستعلام عن رصيد التأهيل الشامل إلكترونيا من خلال موقع وزارة العمل السعودية.

موعد نزول التأهيل الشامل 1442

يمكنكم من خلال موقع وزارة العمل الرسمي معرفة متي موعد صرف التأهيل الشامل، والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية قد اجابت علي تويتر أن موعد صرف راتب التأهيل يكون علي الاغلب يوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي.

التقديم علي إعانة التأهيل الشامل

موعد صرف التأهيل الشامل شهر شعبان: 12-8-1442 الموافق 25-3-2021

موعد صرف التأهيل الشامل شهر رمضان: 14-9-1442 الموافق 26-4-2021

موعد صرف التأهيل الشامل شهر شوال: 14-10-1442 الموافق 26-5-2021

موعد نزول التأهيل الشاملهل نزل راتب التأهيل الشامل اليوم 1442

لم يتم الإعلان عن نزول راتب التأهيل الشامل اليوم، فالموعد الرسمي المحدد هو يوم الخامس والعشرون من شهر مارس الجاري.

كم باقي علي التأهيل الشامل

يتساءل المواطنين والمواطنات كم باقي علي التأهيل الشامل، والجدير بالذكر أنه باقي حوالي 8 ايام علي نزول راتب التأهيل الشامل للأفراد المستحقين لراتب الدعم المقدم من وزارة التنمية السعودية.

إلا يكون عمر المستفيد من راتب التأهيل الشامل أكبر من 45 عام

ألا يكون المتقدم مسجلا في ديوان الإيواء التابع لمراكز وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

يجب علي المتقدم أن يكون مقيماً داخل المملكة

يجب أن تكون مدة اقامة المتقدم علي إعانة التأهيل الشامل في أحد المرافق التأهيلية الصحية الأهلية أو الحكومية علي نفقة الدولة قد تجاوزت بالفعل الـ6 اشهر

ألا يزيد دخل المتقدم عن 4000 ريال شهرياً

يجب أن تكون إعاقة المتقدم ضمن الإعاقات المدرجة في سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد

يشترط أن يكون المتقدم مسجلاً بالفعل لدي وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، ويجب أن تكون الوزارة قد قيمت إعاقته مسبقا

مرضي الشلل طرف علوي/ سفلي/ ايمن/ ايسر: 10 آلاف ريال

مرضي الشلل الثلاثي او الرباعي: 14 الف ريال

شلل رباعي تام: 20 الف ريال

شلل تشنجي بالاطراف السفلية: 20 آلاف ريال

من يعانون من البتر الخلقي في الاطراف العلوية: 14 الف ريال

من يعانون من بتر ناتج عن جراحة او حادث: 10 آلاف ريال

من يعانون من ضعف او قصر بالذراعين او احدهما: 4 آلاف ريال

المصابين بتشوهات خلقية/ تشوهات نتيجة حادث/ تعرضوا لخلع في مفاصل الفخذين: 10 آلاف ريال

المصابين بلين العظام/ الروماتويد: 10 آلاف ريال

المصابون بعيوب خلقية في القلب/ تخلف عقلي بسيط او متوسط: 10 آلاف ريال

من لديهم عيوب في النطق/ الابصار/ السمع: 4 آلاف ريال

الصم والبكم: 10 آلاف

من يعانون من التوحد/ الاضطرابات النفسية/ الاكتئاب/ اي مرض جلدي/ تليف الرئة/ امراض الصدر: 10 آلاف ريال

شروط التأهيل الشامل الجديدةرواتب التأهيل الشامل

تابعونا للمزيد حول موعد نزول التأهيل الشامل للمستفيدين والمستفيدات في المملكة العربية السعودية، وسنوافيكم بأي اخبار جديدة حول راتب التأهيل الشامل فتابعونا.