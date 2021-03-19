كندا: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع إيران بشأن الطائرة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال وزير المواصلات الكندى عمر الغبرا، اليوم الجمعة، إن كل الخيارات مطروحة فى التعامل مع إيران بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة العام الماضى، والتى أسقطها الحرس الثورى الإيرانى فى طهران، وعلى متنها 176 راكبًا، أغلبهم من الكنديين.





ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، قال الغبرا، هو من أصل سورى، إن إيران لم تجب على العديد من الأسئلة بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة على أراضيها.

وتابع وزير المواصلات الكندى: "توقعنا أن يكون تقرير إيران بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية غير مكتمل"، فى إشارة إلى استياء كندا من التعامل الإيرانى مع التحقيقات الخاصة بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، والتى راح ضحيتها 176 شخصًا.

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