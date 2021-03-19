أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ترتفع بشكل كبير، داعيا المواطنين إلى عدم السفر خلال عطلة عيد الفصح.
وطلب لارس شاد، نائب رئيس المعهد الألماني، من المواطنين عدم السفر خلال عطلة عيد الفصح لاحتواء عدد الحالات.
وقال إن هناك خطرا من أن تصبح ألمانيا في وضع مماثل بحلول عيد الفصح كما كان في عيد الميلاد.
من جهته، حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان، من أن أوروبا تعاني من نقص في عدد اللقاحات لوقف الموجة الثالثة من كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بشكل كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.