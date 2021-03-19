برنامج الفحص المهني بالسعودية وكيفية التسجيل وحجز معاد للاختبار والأماكن المتاحة

برنامج الفحص المهني ، لقد أصدرت المملكة السعودية هذا البرنامج لكي تتحقق من المهارات التي يمتلكها كل عامل في حرفته أو مهنته، ومعرفة المهارات اللازم توافرها في العمال لتأدية مهنته، وذلك يتم عن طريق خضوع العمال السعوديين أو المقيمين بالمملكة لفحص واختبارات خاصة بالمهنة التي تسمى برنامج الفحص المهني والذي يعمل بها وتخصصه.

برنامج الفحص المهني

لقد طلبت الموارد البشرية من المنشآت السعودية للبدء في تطبيق برنامج الفحص المهني علي جميع العمال، وتحديد مدي امتلاك كل عامل من المهارات المتعلقة بمجال تخصصه وعمله، ولقد تم انطلاق هذه الحملة في يوم الاثنين بشهر مارس في هذا العام، وذلك الفحص سيتم تطبيقه من خلال منصة قوي، وتم الإعلان عن الموقع الخاص بالتسجيل في الفحص المهني.

طريقة التسجيل بالبرنامج

لقد استهدفت حملة الفحص المهني حوالي ألف حرفة مسجلة بنظام المهن، وتهدف هذه الاختبارات لرفع وزيادة القوي العاملة السعودية، وتحتوي أسئلة الفحص المهني علي جميع الأسئلة المتعلقة بكل مهنة بالتفصيل وتجميع بيانات ومعرفة العجز في المؤهلات التي يتطلبها سوق العمل السعودي، ولقد وضحت الوزارة السعودية أن الطريقة الوحيدة للتسجيل بالبرنامج هي من خلال منصة قوي فقط كل ما عليك اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

ادخل علي الرابط الخاص بمنصة قوي وقم بإنشاء حساب جديد خاص بك علي المنصة لتسجيل الدخول.

في خطوات إنشاء حساب قم بإدخال رقم هويتك أو مكان إقامتك.

ادخل تاريخ ميلادك وقم بتأكيد البيانات التي قمت بإدخالها.

سيتم إرسال رسالة تأكيد لك علي رقم جوالك الذي أدخلته في موقع ابشر، للتحقق من حسابك وتفعيله، وهذه الطريقة ذكرناها بالتفصيل مسبقاً في احد المقالات الخاصة بطريقة التسجيل علي موقع ابشر .

. الآن قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ليتم تسجيلك علي منصة قوي.

الخطوة التالية هي تسجيل الدخول علي موقع الفحص المهني بنفس البيانات السابقة.

لمعرفة أماكن الاختبار القريبة والخاصة بك، من خلال موقع الفحص المهني قم بإدخال الفئة المستهدفة والمدينة، بعدها سيظهر لك جميع المراكز المتوفرة للتقديم عليها وحجز معاد للخضوع للاختبار في اقرب وقت ممكن.

هناك خدمات أخري تقدمها المملكة العربية السعودية لشعبها مثل تطبيق توكلنا وغيره.