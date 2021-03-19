لعبة ببجي ..فتاة تشنق نفسها بسبب اللعبة توصيات بمنعها في المملكة العربية السعودية

لعبة ببجي من ضمن الألعاب الإلكترونية الأكثر شهرة في معظم الدول العربية وكذلك الدول الأجنبية، انتشرت اللعبة في بدايات عام 2017 وكانت مخصصة لأجهزة الكمبيوتر والاكس بوكس، وتم تطوير اللعبة عام 2018 ويتمكن أي شخص من المشاركة في اللعبة من خلال الهاتف الجوال، وتتسع شهرة اللعبة بصورة ملحوظة وسريعة وتحصل علي عشق الصغار والكبار وينضم الي اللعبة بشكل سنوي الملايين من المشتركين الجدد، فقد ينضم شهريا أكثر من 100مليون لاعب.

لعبة ببجي فتاة مصرية تشنق نفسها بسبب اللعبة

تم الإبلاغ عن وفاة فتاة في المقطم تبلغ من العمر 11 عاما فقط، دخل والدها الغرفة فوجدها معلقة في الحبل وكانت الفتاة تشنق نفسها بسبب اللعبة، أكد والدها علي انعزال الفتاة لفترات زمنية طويلة قد تصل الي 8 ساعات وتقوم الفتاة بصورة يومية بإستخدام الهاتف المحمول للقيام بلعبة ببجي لفترات طويلة، ونتيجة وقوع هذا الحادث الأليم ارتفعت العديد من الأصوات لمنع لعبة ببجي في مصر، حيث تترك اللعبة آثار سلبية علي سلوك الأطفال والمراهقين وينجم عنها اكتساب سلوكيات العنف والإقبال علي الانتحار في بعض الأحيان.

توصيات بمنع لعبة ببجي في المملكة العربية السعودية

بعد تسجيل أكثر من حالة انتحار بسبب لعبة ببجي، تم منع اللعبة في الكثير من الدول وتحريمها في دول أخري، واوصي مجلس الشوري السعودي بمنع لعبة ببجي في المملكة العربية السعودية نتيجة الآثار السلبية التي تنتج عن اللعبة، وخاصة بعد تلقي العديد من التقارير التي تحذر من اللعبة، وتم بالفعل حظر اللعبة من قبل البرلمان العراقي وقررت الأردن حجب اللعبة من متجر التطبيقات البرمجية، وتم صدور عدد كبير من الفتاوي بتحريم اللعبة وتم حظر اللعبة في نيبال بشكل كلي ووصلت الأمور الي حد الإعتقال في حالة إختراق حظر اللعبة.