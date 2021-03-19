الصين: تقارير BBC مضللة ونأمل أن تتخلى عن المعايير المزدوجة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت إدارة الأخبار بوزارة الخارجية الصينية فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن "الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الشديدة لـبى بى سى".
وأضاف البيان: "تأمل الصين فى أن تتخلى (بى. بى. سى) عن المعايير المزدوجة وأن تتوقف عن مهاجمتها".
وكانت إدارة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية حظرت بث قناة "بى بى سى وورلد نيوز" فى الصين منذ 12 فبراير الماضى، متهمة إياها بانتهاك قواعد البث بشكل خطير، لاسيما الشروط بأن تكون الأخبار صادقة وعادلة، وألا تضر بالمصالح الوطنية للصين.
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