الكرملين عن حرب باردة مع أمريكا: نطمح فى الأفصل ونستعد للأسوأ

جدة - نرمين السيد - عقب المتحدث باسم الكرملين الروسى ديميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، على احتمالات نشوب حرب باردة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة، قائلاً إن "موسكو تطمح للأفضل دائمًا، لكنها تستعد للأسوأ أيضًا".





ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، قال بيسكوف إن "عرض بوتين إجراء محادثات مع بايدن لا يزال قائمًا"، مضيفاً أن "بوتين يمكنه فعل ذلك فى أى وقت ملائم لبايدن"، لكنه نوه فى الوقت ذاته إلى أن "العرض لن يظل مطروحًا للأبد". وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال أمس الخميس، إنه "ينبغى أن يجرى محادثات عبر الإنترنت مع نظيره الأمريكى جو بايدن فى الأيام المقبلة"، وهى التصريحات التى جاءت بعد تصريح للرئيس الأمريكى ذكر فيه أنه يعتقد أن نظيره الروسى قاتل" ويستمر تراجع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأمريكا إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة.

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