التعليم السعودي استكمال الدراسة بشهر رمضان 1443 وثلاث فصول دراسية الجدول والإجازات

أصدرت وزارة التعليم السعودية مؤخراً عدة قرارات جاء بعضها فى مصلحة الطالب وولي الأمر والبعض الأخر قد لقى أعتراض كبير من جانبهم وذلك لكون تلك القرارات تعارض مصلحتهم وفقاً لأرائهم، تعلقت تلك القرارات بالمستجدات التي تشهدها المملكة والعالم مؤخراً تلك الخاصة بفيروس كورونا المنتشر والذي أثر سلباً على كافة مؤسسات المملكة.

أهم قرارات وزارة التعليم السعودية

من أبرز وأهم تلك القرارات التي أتخذتها وزارة التعليم هي:

تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية بدلاً من فصلين. أستمرار عملية التعليم عن بعد بعد تحققها نجاح واضح خلال العام الدراسي الماضي. عقد الاختبارات عبر منصة مدرستي الإلكترونية. استمرار الدراسة خلال شهر رمضان، وعلى الرغم من ذلك فلا تزال المناقشات مستمرة حول هذا الأمر. تدريب الطلاب الجامعييم لمدة ستة أشهر قبل حصولهم على شهادة التخرج.

العام الدراسي ثلاثة فصول فى عام 1443 المقبل

فقد أوضحت الوزارة خطتها لتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية وذلك لتكون على النحو التالي:

الفصل الأول : يبدأ من 21/1/1443 وينتهي 20/4/1443 هجرياً.

الفصل الثاني: يبدأ من 1/5/1443 وينتهي 7/8/ 1443 هجرياً.

الفصل الثالث : يبدأ من 17/8/1443 وينتهي 24/11/1443 هجرياً.

وزارة التعليم تعلم موعد الاختبارات النهائية

اتخذت وزارة التعليم السعودي الإجراءات الوقائية التي تحفذها على أستمرار عملية التعليم رغم انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، مع استمرار عملية التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي الإلكترونية واستمرار عملية التدريس وإجراء الاختبارات بموعدها.

الفصل الأول : 13 أسبوع.

الفصل الثاني : 13 أسبوع.

الفصل الثالث: 13 أسبوع.

عدد الإجازات خلال العام الدراسي : 9 أجازات موزعه طوال العام.

التقويم الدراسي لعام 1443 وعدد الأسابيع الدراسية لكل فصل

استكمال الدراسة بشهر رمضان 1443

من المقرر أن يتم استكمال العام الدراسي بشهر رمضان الكريم، وذلك ما لقى اعتراض كبير من جانب أولياء الأمور والطلاب لكونه شهر خاص بالعبادات والصيام ولا يتحمل عبئ الدراسة فيه، لذلك فينتظر الجميع الآن صدور أمر ملكي بتقديم موعد الاختبارات أو تأجيل الدراسة بعد الشهر الكريم، وحتى الأن لم يتم حسم هذا الامر من جانب وزارة التعليم السعودية.

فى انتظار أرائكم حول استمرار عملية التعليم فى شهر رمضان المقبل، ومدى تأثير ذلك على الطالب.