انطلاق فعاليات "نور الرياض" بمشاركة 60 فنانا

انطلقت مساء الخميس، احتفالية "نور الرياض" – أولى مبادرات برنامج "الرياض آرت- وتضمنت عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بالعاصمة السعودية، بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، من أكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين.

وتشتمل احتفالية "نور الرياض" على 60 عملاً فنياً، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبد الله المالي ومركز الملك عبد العزيز التاريخي بالمربع.

وتمثل "نور الرياض" باكورة مبادرات برامج (الرياض آرت)، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية من خلال تحويلها إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

وقد جُدولت أنشطة وبرامج "احتفالية نور الرياض" ووُزعت على جميع أنحاء مدينة الرياض، من أجل زيادة مشاركة المجتمع وتفاعله مع أنشطتها، مع اشتراط تقيد الحضور بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.