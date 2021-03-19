الكرملين لواشنطن: عرضنا قائم لكنه "لن يبقى للأبد"

علّق الكرملين على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتن، التي صفه فيها بـ"القاتل"، قائلا إنه "لا يمكن تجاهل تلك التصريحات"، وفيما إذا كان من الممكن نشوب حرب باردة جديدة، فقد أكد أن روسيا "تطمح دائما للأفضل لكن تستعد للأسوأ".
وقال الكرملين، الجمعة، إن موسكو "تطمح دائما للأفضل لكنها تستعد للأسوأ"، وذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على أنه يجب أن يجري محادثات عبر الإنترنت مع نظيره الأميركي جو بايدن "في الأيام المقبلة".
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن عرض بوتن لإجراء محادثات "لا يزال قائما"، مضيفا أن الرئيس الروسي يمكنه فعل ذلك "في أي وقت ملائم لبايدن".
وأشار بيسكون إلى أن بلاده "تستخدم القنوات الدبلوماسية، لإتاحة خيارات لعقد فعالية تجمع بوتن وبايدن، لكنه شدد في الوقت نفسه، على أن "العرض (لإجراء محادثات) لن يظل مطروحا للأبد"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتأتي هذه الأحداث، في ظل استمرار تراجع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة.
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