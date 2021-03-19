قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات "نارية"

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت الجمعة، عن مواجهات مثيرة لعمالقة القارة العجوز.

وأقيمت القرعة بنظام مفتوح لجميع المواجهات، حيث كان يمكن أن يتواجه فريقان من نفس الدولة بعضهما البعض.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب وباريس سان جرمان الفرنسي في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

وفي صدام منتظر سيتواجه ليفربول الإنجليزي بطل 2019 مع ريال مدريد الإسباني صاحب العدد القياسي من الألقاب.

كما يلتقي في الدور ذاته مانشستر سيتي الإنجليزي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وتشلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي

كما حددت قرعة صاحب الأرض في مباراة الذهاب.

وبعد نهاية قرعة ربع النهائي، أقيمت قرعة نصف النهائي، لتحديد أي مواجهات سيصبان للقاء مع بعض في الدور المقبل.

وستقام مباريات دور ربع النهائي بين 6 و14 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات نصف النهائي بين 27 أبريل و5 مايو، بينما يقام نهائي البطولة في إسطنبول ليلة 29 مايو.

واتضح تفوق المدربين الألمان في أوروبا هذا الموسم، حيث يقود الألمان 4 من أصل 8 أندية تأهلت لربع النهائي.

ويدخل هذا الدور 4 ألمان وهم يورغن كلوب مدرب ليفربول، وتوماس توخيل مدرب تشلسي، وهانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ، وإيدن تيرزتش مدرب بوروسيا دورتموند.

ويغيب عن هذا الدور الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لأول مرة منذ عام 2005، كما يغيب عن هذا الدور برشلونة لأول مرة منذ عام 2007.