بريطانيا: تقديم 27 مليون جرعة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أعطت بريطانيا 27.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل البلاد، ما يعنى أن متوسط معدل التطعيم بلغ 458.471 ألف جنيه قى اليوم الواحد.





وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 13 أسبوعًا. وبحسب الجامعة الأمريكية، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 126.163 حالة حتى الآن.

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