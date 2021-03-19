طريقة التقديم للتمويل البناء الذاتي للأراضي بمصرف الراجحي 1442

يقدم مصرف الراجحي قرض وتمويل الأراضي للمستفيدين من صناديق التمويل العقاري ووزارة الإسكان وذلك من خلال المبادرة التي تقدم بها داخل المملكة العربية السعودية للراغبين في بناء منازلهم على الأراضي التي منحتهم إيها الوزراة ولقد تم تحديد أرقام إتصال لمعرفة المزيد من معلومات التمويل العقاري من مصرف الراجحي وهي 96692003344 للعملاء القدامى أما العملاء الجدد فقد تم تخصيص رقم 8001241222 ومن خلال مقالنا سوف نقوم بشرح طرق التقديم وأيضاً الشروط الواجبة للتقديم ومزايا التي يقدمها مصرف الراجحي للتمويل العقاري فتابعونا.

يجب أن يكون المتقدم على مبادرة التمويل البناء الذاتي من المستفيدين من صندوق التنمية العقارية.

يجب أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي في مصرف الراجحي.

يجب أن يكون المتقدم يعمل لدى جهات معتمدة من البنك سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص.

يجب أن يكون الحد الأدنى من دخل المتقدم لا يقل عن ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي.

يجب على المتقدم تحويل المرتب على بنك الراجحي.

طول فترة التمويل التي تصل إلى خمسة وعشرين عاماً.

توفير هذا التمويل لكل الأفراد المستفيدة من صندوق التنمية العقارية داخل المملكة العربية السعودية.

نسبة الفائدة طول مدة التمويل متوافقة تماماً مع احكام الشريعة الإسلامية وتكون نسبة الفائدة السنوية بمعدل 4.8 في المية.

أول هذه الطرق هو توجه العميل لزيارة اقرب فرع من مصرف الراجحي والاستفسار عن مبادرة صندوق التنمية العقارية للتمويل الذاتي، يمكنك أيضاً التواصل عبر الرقم المخصص لمصرف الراجحي وهو 8001241222، يمكنك ايضا الدخول على الموقع الخاص بمصرف الراجحي والضغط على خدمات التمويل العقاري وسوف تظهر لنا مجموعة من التمويلات العقارية التي يقدمها المصرف نقوم بالضغط على منتج البناء الذاتي سوف يقوم الموقع بفتح صفحة بشرح تمويل البناء الذاتي وفي نهاية الصفحة نضغط على تقديم طلب ونقوم بملاء جميع البيانات الشخصية المطلوبة كاملة ومن ثم نضغط على ارسال لتقديم الطلب.