مصرف لبنان: إجراءات لمواجهة "انفلات الدولار"

اجتمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع مستشار رئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها لـ"وضع حد لتفلت سعر صرف الدولار".

ومن بين هذه الإجراءات، تدخل المصرف المركزي لامتصاص السيولة لضبط سعر الصرف، كلما دعت الحاجة، والسماح للمصارف بالتعامل بالعملات الأجنبية وفق سعر صرف السوق، مثل الصرافين الشرعيين.

وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على حاكم مصرف لبنان لجهة التشدد في لجم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة، يدفع المواطنون ثمنها، في ظل ارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم من الوصول إلى ودائعهم في البنوك.