بايدن فعلها وحقق "رهان اللقاح".. والآن حان وقت الجيران

كشف البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة أضحت في موقف يتيح لها أن تمد الجارتين كندا والمكسيك، بملايين من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد النجاح في تحقيق رهان مهم في برنامج التطعيم.

وجاء هذا الإعلان، بعدما أوشكت الولايات المتحدة أن تحقق الهدف الذي أعلن عنه الرئيس، جو بايدن، وهو تطعيم مئة مليون شخص ضد فيروس كورونا خلال مئة يوم.

وتقترب الولايات المتحدة من تلقيح مئة مليون شخص، قبل أسابيع من انتهاء المدة التي كان بايدن قد حددها في وقت لاحق.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الولايات المتحدة سترسل الملايين من جرعات لقاح "أسترا زينيكا" إلى كل من كندا والمكسيك.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة سترسل 2.5 مليون جرعة إلى المكسيك و1.5 مليون إلى كندا، لكن العملية ليست محسومة حتى الآن.

وأوضحت ساكي أن هذه الجرعات المتوفرة في مخازن الولايات المتحدة، ستكون على شكل قروض لكندا والمكسيك، أي أنها ليست مساعدة.

وجرت الموافقة على لقاح "أوكسفورد - أسترازينيكا" من قبل عشرات البلدان، لكن لم ينل ترخيص الاستخدام بعد في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة الأميركية، وسط تحول في العلاقة مع المكسيك، بعدما خفف بايدن السياسة المتشددة تجاه المهاجرين وأوقف بناء الجدار على الحدود.

ويراهن بايدن على هذه المساعدة خلال زمن الوباء، حتى يدفع المكسيك إلى المساعدة على كبح المهاجرين المتدفقين صوب الحدود الأميركية.