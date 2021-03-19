تغيير خلفية واتساب بأي صورة تريدها للحصول على مظهر جذاب لحسابك في WhatsApp

إذا كنت قد مللت من خلفية واتساب التقليدية يمكنك الآن تغيير مظهر خلفية حسابك على واتساب للحصول على مظهر أنيق ومثالي للخلفية والصور التي تحبها، حيث يعمل WhatsApp على تطوير تطبيقه بشكل مستمر ليناسب جميع المستخدمين، بعد أن اصبح من اكثر التطبيقات الأكثر استخداماً، والأفضل في مجال التواصل الاجتماعي، ومن خلال هذه التقرير سوف نوضح تفصيلاً كيفية تغير خلفية واتساب الى صورة وخلفية تحبها، من مجموعة مميزة من الخلفيات الخاصة بالواتساب أو من خلال معرض الصور الخاص بك.

يمنحك واتساب خيارات مختلفة من الخلفيات المميزة والمصممة بكافة الأشكال بأشكالها الأنيقة والمميزة، هذا الإضافة الى إمكانية وإتاحة أن يقوم المستخدم برفع أي صوة على جواله من الصور المحببة إليه، لتكون رمز وواجهة لخلفية تطبيق واتساب الخاصة به، ويتم ذلك بمنتهى السهولة وبخطوة واحدة بدون تعقيدات أو استخدام أي برامج أو تطبيقات.

تغيير خلفية واتساب

إن تغيير خلفية واتساب العادية أمر في غاية السهولة، وخاصة أن تطبيق واتساب يتيح تغير خلفية الدردشة التقليدية الى خلفيات أخرى متعددة ومثبتة على تطبيق واتساب نفسه، هذا بالإضافة الى إمكانية تغيير خلفية حسابك في واتساب الى أي صورة تقوم أنت باختيارها من معرض الصور الخاص بك، وهذا ما نستعرضه بالخطوات التفصيلية والشرح الوافي حتى تتمكن من تغير مظهر واتساب التقليدي الى مظهر مثالي ومميز ومحبب لديك، وذلك لاستخدام تطبيق واتساب بشكل أسهل وافضل ومناسب لك.

طريقة تغيير خلفية حسابك في WhatsApp

من خلال الخطوات التالية تستطيع بكل سهولة تغيير مظهر واتساب أو تغير خلفية واتساب من مجموعة مميزة من الخلفيات أو من خلال اختيار خلفية مناسبة من معرض الصور لديك على هاتفك.

افتح تطبيق واتساب على الجوال الخاص بك.

الدخول على علامة ثلاث نقاط الموجودة بأعلى واجهة تطبيق الواتساب.

ثم الذهاب الى الإعدادات.

الدخول على أيقونة الدردشات.

ثم اختيار خلفية الشاشة.

وسوف تظهر لك الخلفية التي يكون مثبت عليها حسابك في واتساب.

ثم الدخول على كلمة “تغيير” بأسفل الخلفية لمثبتة في حسابك على واتساب.

ثم اختيار الخلفيات المنسابة من خلال الخيارات التي يمنحها إليك تطبيق واتساب.

في حالة الرغبة في تثبيت خلفية مميزة لديك كصور الأبناء وغيرها يمكنك الدخول على أيقونة “صوري” واختيار الخلفية المناسبة لك.

ثم التأكيد.

وبالتالي يتم ضبط الخلفية في حسابك على واتساب بكل سهولة.

تغير مظهر حسابك في واتساب الى الوضع الداكن

كما يوجد خيار المظهر بجانب خيار الخلفية في إعدادات واتساب يمكنك التغير الى الوضع الداكن أو الوضح الليلي والذي يعلم على حماية عينيك أثناء استخدامك تطبيق واتساب ليلاً.