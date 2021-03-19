كيكة خدود البنات السريعة حضريها في 10 دقايق

خطوات تحضير كيكة خدود البنات، يعتبر حلي خدود البنات من أكثر أنواع الحلوى المنتشرة في العالم وانتشرت في الفترة الأخيرة بكثرة، فقد تتسم حلوى خدود البنات بأنها سريعة التحضير ومذاقها جيد، وترغب الكثير من ربات المنزل في التعرف على طريقة تحضير حلوى خدود البنات وهذا ما سوف نقدمه إليكم في السطور الآتية، كما سنوضح المكونات والمقادير بالتفصيل.

تعتبر الكيكة من أفضل أنواع الحلويات التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة بدون تكلفة، والكيك لها العديد من الوصفات وطرق عديدة في التحضير، منها كيك بجوز الهند، وكيكة الشكولاتة، كما يوجد كيكة البرتقال وهي من أشهر أنواع الكيكات في فصل الشتاء لتواجد فاكهة البرتقال بكثرة في الشتاء، واليوم من خلال موقعنا سنحضر سويا طريقة عمل كيكة خدود البنات بجوز الهند.

مكونات تحضير حلوى خدود البنات:

تعتبر المكونات بسيطة ولا تحتاج سوا تحضير دقيق أبيض مع البيض والحليب، وسنوضح المكونات بالتفصيل:

ستة ملاعق كبيرة من الدقيق.

ثلاثة حبات من البيض.

كأس ونصف من اللبن.

ملعقتان من البيكنج بودر.

نصف كأس من الزيت النباتي.

فانيليا.

ملعقتان صغيرتان من الزبدة.

ثلاثة كؤوس من القطر.

ثلاثة ملاعق من حبة البركة.

خمسة ملاعق من السكر.

يتم نخل الطحين جيداً ويتم نقله إلى إناء من البلاستيك. يتم بعد ذلك إضافة كلاً من الفانيليا والبيكنج بودر إلى الطحين. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من السكر المطحون وحبة البركة إلى المكونات السابقة مع التقليب جيداً. يتم بعد ذلك وضع الحليب إلى المكونات السابقة. ومن ثم يتم إضافة الزيت النباتي للخليط السابق ويتم عجن المكونات مع بعضها البعض. يتم نقل الخليط إلى ألة العجن الكهربائية ويتم تشغيلها وتركها لمدة عشرة دقائق. بعد ذلك يتم إضافة البيض بشكل تدريجي إلى الخليط السابق ويتم وضع المكونات في آلة العجن والاستمرار في ذلك لمدة خمسة دقائق. الحصول على قالب متعلق بالفرن ويتم دهنه باستخدام الزبدة. يتم وضع الخليط في القالب وبعد ذلك يتم وضعه في الفرن وتركه لمدة نصف ساعة. بعد أن يخرج من الفرن يتم وضع عليه القطر عليه وبعد ذلك يتم تقطيعها وتقديمها وبالهنا على صحة الجميع.

قشطة. كأس من الحليب. كأسان من الكريمة. كأس من السكر المطحون. خمسة ملاعق نشا. مياه دافئة. أربعة ملاعق من الجيلي.

القيام بوضع المياه في إناء ورفعها على النار وبعد ذلك يتم إضافة الجيلي وتحريكه لحين أن يذوب تماما. رفع الجيلي من على النار. يتم خلط كلاً من القشطة والحليب في الخلاط الكهربائي. بعد ذلك يتم إضافة كلاً من الكريمى والسكر ونشا الذرة إلى الخلاط وبعد ذلك يتم خلط المكونات جيداً. يتم إضافة الجيلي إلى الخليط السابق والخلط مرة أخرى. يتم نقل الخليط إلى إناء وبعد ذلك يتم وضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

خطوات التحضير:مكونات تحضير حلوى خدود البنات الملونة:خطوات تحضير حلي خدود البنات الملونة: