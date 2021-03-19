المكرونة البشاميل على أصولها بطريقة سهلة

طريقة تحضير المكرونة البشاميل، تعتبر المكرونة البشاميل من أكثر أنواع المكرونة المفضلة عند الكثير من الأشخاص بالتحديد الأطفال وهي من المعجنات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة البشاميل.

تعد المكرونة البشاميل من أكثر الوجبات المشهورة في إيطاليا بالمعجنات والكثير من الأشخاص يعشقها، والمكرونة البشاميل لها أكثر من طريقة في تحضيرها منها باللحمة المفرومة المعصجة، كما يمكن تحضيرها أيضا بالدجاج المقطع وتسمى بالمكرونة النجرسكو، وأن كل خطوات تحضيرها متشابهة معادا الحشو يختلف من حشو لأخر، لذا سنوضح لكم خلال السطور القادمة طريقة تحضير وعمل المكرونة البشاميل والمكرونة النجرسكو.

ثلاثة ملاعق من الدقيق.

جبن شيدر مبشورة.

ملعقتان ونصف من السمنة.

كيلو من اللبن.

مكعبان من مرقة اللحمة.

ورق لورا.

فلفل أسود.

رشة من الملح.

يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه اللبن مع مرقة اللحمة والملح والفلفل وورق اللورا وتركه على النار لحين الغليان. في إناء أخر يتم وضع السمن ويتم رفعها على النار وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق والاستمرار في التقليب وبعد ذلك يتم إضافة اللبن بشكل تدريجي. يم ضرب الخليط باستخدام مضرب السلك لحين أن يصبح السمك خفيف وبعد ذلك يتم إضافة الجبنة وتركه جانباً.

يتم وضع المكرونة في إناء به مياه وزيت وبعد ذلك يتم رفعهم على النار لحين أن تسلق المكرونة. يتم إحضار نصف كمية البشاميل المحضرة مسبقاً ويتم خلطها مع المكرونة بعد أن تسلق.

لحمة مفرومة.

فلفل أسود.

رشة ملح.

ثلاثة فصوص من الثوم.

سبعة بهارات.

رز ماري.

سبعة بهاراة

فلفل.

فلفلة مبشورة.

طماطم مبشور.

ثمرتان من البصل.

يتم خلط كافة المكونات السابقة مع بعضها البعض بالإضافة للحمة وتركها في الثلاجة لمدة يوم. في اليوم الأخر يتم تقطيع كلاً من البصل والفلفل والثوم ووضعهم في إناء مع السمن ويتم التقليب جيداً لحين أن يتغير لون البصل. بعد ذلك يتم إضافة اللحمة والتقليب جيداً لحين أن تنضج.

بعد ما تم تجهيز كافة المكونات نأتي للخطوات النهائية لتحضيرها، يتم إحضار صينية ودهنها بالزيت وبعد ذلك يتم وضع الدقيق مع نصف كمية من المكرونة مع طبقة من اللحمة المفرومة. بعد ذلك يتم وضع الجبنة المبشورة مع النصف الأخر من المكرونة وبعد ذلك يتم وضع باقي كمية البشاميل. من أجل تكون طبقة بلون ذهبي إليكم يتم ضرب كلاً من البيض مع القشطة مع نصف ملعقة من السمن ورشة من السكر رشة من الفلفل ويتم الضرب جيداً سويا. يتم إدخال الصينة إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة. ثم إضافة خليط البيض لها وبعد ذلك يتم تركها في الفرن لمدة عشرة دقائق وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضيرها.

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تعتبر المكرونة النجرسكو من أشهر أنواع المعجنات التي يمكن عملها في البيت بكل سهولة وهي مثل المكرونة البشاميل باللحم المفروم المعصج ولكن النجرسكو بديل اللحمة المفرومة قطع الدجاج المتبلة ويتم وضعها في المنتصف بديل اللحمة المفرومة، واليوم من خلال موقعنا سنحضر سويا طريقة عمل المكرونة النجرسكو وسنوضح المكونات والمقادير من خلال موقعنا بالتفصيل.