فرنسا "تتراجع" بشأن لقاح أسترازينيكا

أعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، الجمعة، موافقتها على لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد -19، إلا أنها أوصت بتخصيصه للأشخاص الذين يبلغون 55 عاما وما فوق.
وذكرت الهيئة الفرنسية في بيان "في ضوء البيانات المقدمة من وكالة الأدوية الأوروبية، ترى الهيئة أن من الممكن استئناف التطعيم بلقاح على الفور".
وأضافت السلطة الصحية العليا في البلاد أن هذا الأمر تقرر لأن الحالات الخطيرة والنادرة لاضطرابات التخثّر التي تسببت بتعليق استخدام هذا اللقاح في دول أوروبية عدة، ظهرت فقط لدى أشخاص لا تزيد أعمارهم عن 55 عاماً. وأضافت أنه تم تسجيل ثلاث حالات من هذا النوع في فرنسا.
وكان غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قد قال في وقت سابق الجمعة إنه ما من سبب يدعو بلاده لرفض لقاح أسترازينيكا.
وعلقت فرنسا، الاثنين، استخدام لقاح أسترازينيكا كـ "إجراء احترازي"، بعد قليل من إعلان ألماني مشابه، جاء على خلفية تقارير متعلقة بأعراض جانبية قد تكون خطرة تنجم عن استخدام اللقاح.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن "تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا كإجراء احترازي يجب أن يكون ساريا لمدة 24 ساعة على الأقل، في انتظار الرأي الجديد لوكالة الصحة الأوربية.
وكانت السلطات في الدنمارك والنرويج وأيسلندا وهولندا عقلت استخدام اللقاح لمشكلات تتعلق بالتجلط.
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