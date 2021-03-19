بلغاريا: تفكيك شبكة تجسس لحساب روسيا واعتقال 6 بينهم مسؤولون

جدة - نرمين السيد - وبحسب "فرانس برس"، قالت متحدثة باسم النيابة العامة فى بلغاريا، خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة صوفيا، إن موظفى الدولة هؤلاء متهمون بتقديم معلومات سرية لرئيس الشبكة، وهو عنصر سابق فى أجهزة الاستخبارات.

وأشارت المتحدثة إلى أن زوجة رئيس شبكة التجسس التى تحمل الجنسيتين الروسية والبلغارية، كانت تلعب دور الوسيط مع موسكو.