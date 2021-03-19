عاجل.. هجوم بطائرات مسيرة على مصفاة تكرير البترول بالرياض

جدة - نرمين السيد - وأضاف، وفقا لما ذكرته العربية نت، أنه نجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.
وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التى تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتى كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحى السكنى التابع لأرامكو السعودية فى الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة فى العالم، والاقتصاد العالمى كذلك.
وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدى لجميع الجهات التى تنفذها أو تدعمها.
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