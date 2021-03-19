نظام نور برقم الهوية 1442 تسجيل الصف الاول الابتدائي والاستعلام عن نتائج noor

نظام نور التعليمي في المملكة العربية السعودية أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء التقديم في التسجيل للمرحلة الثانية من خلال نظام نور التعليمي الذي أقرته الوزارة لتقديم الخدمات لأولياء الأمور تسهيلا عليهم في تقديم الطلبات الخاص بأبنائهم، وخلال هذه المرحلة سيتم قبول الطلبات من الطلاب من الأمهات السعوديات وآباء من جنسيات اخرى، والطلاب الخليجيين، والطلاب الذين تجاوز عمرهم إحدى عشر عاما، ويتم التسجيل على نظام نور من خلال أولياء الأمور فقط.

أولًا: عليك الدخول على رابط نظام نور التعليمي السعودي.

ثانيًا: اختر أيقونة تسجيل ولى الأمر، وعليك بعدها إدخال كلمة السر واسم المستخدم الخاص بك.

ثالثًا: قم بإدخال كافة بيانات ولي الأمر، ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

رابعًا: اضغط على زر تسجيل طلاب مستجدين.

خامسًا: أدخل رقم الهوية الوطنية، وصلة القرابة وتاريخ ميلاد الطفل، وحدد الصف الخاص بالطالب، وهذا يرجع إلى تاريخ ميلاد الطفل الذي قمت بإدخاله.

سادسًا: إدخال كافة بيانات الطالب، وتأكد من صحتها.

وأخيرًا اضغط على زر الإقرار والتعهد.

يتيح الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالطلاب وأولياء أمورهم.

تسهل العملية التعليمية للطلاب، ويمكنه من خلالها الاستعلام عن كل ما يخص التعليم في المملكة.

سهلة الاستخدام، ويمكن للجميع استخدام الموقع دون اى معاناه.

سرعة الوقعة وكثرة التحديثات الخاصة به حتى يكون متاحًا دائمًا وسريعة ويوفر الراحة للطالب وولي الأمر.

من خلاله يتم عرض نتائج الامتحانات، فيمكن للطلاب أن يحصل على نتائجهم من خلاله.

يعلن عن العديد من الوظائف الشاغرة في الوزارة.

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية للطلاب الجددمميزات نظام نور

ويعد نظام نور هو نظام رئيسي تم إنشائة في المملكة العربية السعودية في خلال السنوات الأخيرة الماضية، وقد حقق نجاحات عديدة للغاية لأن من خلاله يتم تعرف الطلاب على النتائج الخاصة بهم إلكترونياً،والاستعلام عنها برقم الهوية، وأيضاً يمكن تسجيل الطلاب الجدد وخاصة في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى خدمات للمعلمين والمعلمات، والتي تعرف حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية لعام 1442 هجرية.