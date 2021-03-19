موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 استعلم برقم الطلب عن مساعدة الضمان الاجتماعي

موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدة المقطوعة إلي فئات محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية وهى احد برامج الدعم المادي التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلي المواطنين، ولكنها تصرف مرة واحدة سنويا إلي المتقدمين فور أن يتم فحص وفرز بياناتهم الشخصية والتي يتم اختيار المستحقين تبعا لتوافق الشروط والأحكام عليهم بشكل كامل، وازداد البحث مؤخرا عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 وخاصة في ظل تأخر صرف المساعدة لأكثر من عام عن اخر موعد تم صرفها به، وليك جميع التفاصيل المتعلقة بالمساعدة المقطوعة لعام 1442 .

موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442

تقدم الحكومة السعودية المساعدة المقطوعة إلي فئات التي تستحق الدعم المادي، والتي يتم فحص بياناتهم المقدمة بدقة مع الشروط والأحكام التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفور توافقها يتم قبول وإعلان المستحقين بموعد صرف المساعدة المقطوعة وإيداع المبالغ في حسابتهم وتقدر قيمتها المساعدة المقطوعة نحو 10000 وحتى 30000 ريال سعودي ، وتصرف سنويا مرة واحدة، ويمكن للمتقدمين التقديم عليها إلكترونيا والاستعلام عنها عبر موقع وزارة الموارد البشرية، ويبحث الآن مستحقين عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 في حسابتهم البنكية .

رابط الاستعلام عن مساعدة المقطوعة

من المتوقع بشكل كبير إعلان رسميا عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستحقين البنكية، ولذلك نوفر اليك رابط الاستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل دخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

قم باختيار خانة الخدمات إلكترونية.

قم بالضغط على مربع الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

قم بتسجيل رقم الطلب الخاص بك.

قم بالنقر على خانة الاستعلام.

شروط استحقاق مساعدة الضمان الاجتماعي

تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة بنود وشروط يجب توافر في المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة من تلك الشروط انه يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام، ولا يزيد دخلة في حالة انه عازب عن 3 الآف ريال سعودي، وفى حالة انه متزوج عن 8 الآف ريال سعودي، ويجب أن لا يكون لديه سجل تجارى أو يمتلك أي أملاك أو عقارات، ويتم صرفها باولاوية لأسر المحتاجة .

صرف مساعدة المقطوعة

يستعلم الآن العديد من المتقدمين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة ، عن موعد صرفها ، ولكن حتى الآن وعلى الرغم من أن اخر دفعة للمساعدة الضمان الاجتماعي صرفت منذ اكثر من عام ، لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف مساعدة المقطوعة لعام 1442 ، ومن المرجح انه خلال الأيام القادمة سوف تصدر بيان بشان ذلك .