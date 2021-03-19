موعد مباراة الاتحاد والرائد والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

تنطلق مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين السبت الموافق 20 مارس 2021 بانطلاق موعد مباراة الاتحاد والرائد في الرابعة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة اتحاد جدة ضد الرائد القوية التي يامل فيها رفاق رومارينهو تحقيق الفوز والعودة للانتصارات من جديد لتناسي خروجه الأخيرة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين منذ أيام قليلة، بعد أن خسر في ربع النهائي أمام فريق الفتح بهدف وحيد سجله أحمد حجازي مقابل هدفين في مباراة امتدت للأشواط الإضافية بعد أن انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتكرر خروج اتحاد جدة من نفس البطولة أمام الفتح للموسم الثاني على التوالي بعد أن ودعها من دور الستة عشر الموسم الماضي على يد نفس الفريق.

اتحاد جدة في مهمة صعبة ضد الرائد ساعيا لتحقيق فوز لم يتمكن من تحقيقه أمامه في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة بالجولة التاسعة، وانتهت بالتعادل السلبي، وهي المباراة الثانية على التوالي، والثالثة إجمالا التي تنتهي بالتعادل بين الفريقين في المباريات الخمس الأخيرة التي جمعتهما في كافة البطولات، والتي شهدت فوز الاتحاد في مباراة وحيدة، والرائد في مثلها، لذا لن تكون مهمة رفاق حجازي سهلة في المباراة التي يأملوا لاقتناص نقاطها الثلاث لمواصلة المنافسة عى لقب الدوري السعودي هذا الموسم، في ظل تواجدهم حاليا في المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط فقط عن متصدري الترتيب الهلال، والشباب.

فريق الرائد يدخل مباراته أمام الاتحاد متواجدا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 28 نقطة، جمعها من خوض 23 مباراة في البطولة، حقق فيها الفوز في ثمانية مباريات، وتعادل في أربع، وخسر 11 مباراة آخرها بالجولة قبل الماضية خارج ملعبه أمام حامل اللقب الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يعود للانتصارات سريعا في الجولة الماضية على حساب الفيصلي خارج ملعبه بتحقيقه فوز ثمين بهدف دون رد سجله روني فيرنانديز.

ترتيب الدوري السعودي الآن

السبت 19 مارس 2021.

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موعد مباراة الاتحاد والرائدالقنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد الرائد