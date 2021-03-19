تعرف علي المواجهات في قرعة ربع النهائي دوري ابطال اوروبا اسطنبول ٢٠٢١

في ظل الظروف التي تسود العالم من حيث جائحه كورونا ياتي الكلاسيكو والمطحنة الكرويه التي طالما انتظرناها في اشتياق والتي تعبر عن صدق الساحرة المستديرة علي البساط الاخضر وموعد مع دوري ابطال اوروبا قرعة الربع نهائي ٢٠٢١ م، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراء قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج الجمعة الموافق 19 مارس الجاري في نيون سويسرا وأسفرت قرعة دوري أبطال أروروبا التى أجريت صباح الجمعة 19/3/2021 عن مواجهات نارية من العيار الثقيل بين كبار أوروبا المتأهلين لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021 م .

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حيث سوف تكون المواجهه علي النحو التالي:

ليفربول الإنجليزي × ريال مدريد الإسباني.

مانشستر سيتي الانجليزي × بورسيا دورتموند الألماني.

بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان.

بورتوالبرتغالي × تشيلسي الإنجلي

الفائز من ريال مدريد وليفربول × تشيلسي وبورتو.

الفائزمن بايرن وباريس سان جيرمان × مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وقد تم تحديد موعد قرعة الدور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2020 – 2021 يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من مارس 2021 وتبدأ القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة التاسع عشر مارس 2021 م

ولمشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا في بث مباشر يكون عبر قنوات بي إن سبورتس ستقوم بإذاعة القرعة مباشره حيث اسفرت عن النتائج السابقة، ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي في السادس والسابع من شهر أبريل ٢٠٢١ م مباريات الذهاب- والثالث عشر وارابع عشر من شهر أبريل ٢٠٢١ م مباريات الإياب وقد حجزت فرق مكانها في القرعة حتى الآن مع انضمام بوروسيا دورتموند وبورتو وباريس سان جيرمان إلى الريدز في دور الثمانية، حيث سوف يقام النهائي علي استاد اتاتورك باسطنبول الموافق التاسع والعشرون من شهر مايو ٢٠٢١ م في تمام الساعه العاشرة مساءاً.