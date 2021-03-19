أخبار اليمن : الجيش يعلن استهداف شركة أرامكو في عملية السادس من شعبان

الجيش يعلن استهداف شركة أرامكو في عملية السادس من شعبان
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية السادس من شعبان فجر اليوم والتي استهدفت شركة أرامكو بعاصمة العدو السعودي الرياض.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها عصر اليوم أن العملية تم تنفيذها بست طائرات مسيرة، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحةِ أن عملياتِها مستمرةٌ ومتصاعدةٌ طالما استمرَّ العُدوانُ والحصار.
وجددت الدعوة لكافةِ الشركاتِ الأجنبيةِ والمواطنينَ بالابتعاد الكامل عن الأهدافِ العسكرية والحيوية كونَها أصبحت أهدافاً مشروعةً، وقد يطالُها الاستهدافُ في أيةِ لحظة.
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