السعودية: هجوم الحوثى على مصفاة أرامكو يستهدف أمن الطاقة العالمى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة، إن هجومًا استهدف مصفاة تكرير البترول فى الرياض بطائراتٍ دون طيار، صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر السعودى، أن الهجوم تسبب فى حريق، أمكن السيطرة عليه، دون أن يخلف "إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، مؤكدًا أن "المملكة تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان".

وشدد مسؤول الطاقة السعودى، على أن "الأعمال الإرهابية والتخريبية، التى تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأهداف المدنية، والتى كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحى السكنى لأرامكو السعودية فى الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة فى العالم، والاقتصاد العالمى كذلك".

كما جدد المسؤول السعودى دعوة "دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدى لجميع الجهات التى تنفذها أو تدعمها"، فى إشارة إلى ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران.